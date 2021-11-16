2021/11/16 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين برمي رمانة دخانية على مدرسة شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "منتسبي حماية هدف (اعدادية النجاة للبنات) ضمن قاطع حماية منشآت الصدر الأول، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، من القاء القبض على اشخاص إثنين يستقلون دراجة نارية مشتبه بهم برمي رمانة دخانية على المدرسة من الباب الخلفي".

وأشارت إلى أن "منتسبي حماية المدرسة باشروا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى مركز شرطة الحبيبة لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين برمي قنبلة على مدرسة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين برمي قنبلة على مدرسة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).