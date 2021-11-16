إحباط تهريب آثار في منطقة الكرادة وسط بغداد

2021/11/16 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إحباط تهريب مخطوطات آثرية في منطقة الكرادة، وسط بغداد.وقالت الخلية في بيان إن “قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة والفرقة الأولى شرطة اتحادية، تستمر في ممارساتها المبنية على معلومات استخبارية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، وفي هذا السياق […]

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