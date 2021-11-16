تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية ضمن تصفيات مونديال قطر 2022

2021/11/16 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، الثلاثاء، التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها المنتخب امام نظيره الكوري الجنوبي في الساعة السادسة من مساء اليوم.

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وتضمنت التشكيلة الاساسية للمنتخب مشاركة اللاعب علي الحمادي كرأس حربة، وبشار رسن خلف المهاجم، وعلى الجناحين محمد قاسم وابراهيم بايش.

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