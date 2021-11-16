بعد مرسوم الأسد.. ماذا يعني إلغاء منصب المفتي في سوريا؟

2021/11/16 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لم يتوقع جزء كبير من السوريين أن تنقلب التهم الموجهة ضدهم من قبل حسون عليه في توقيت ما، خاصة تلك المتعلقة بـ"التكفير"

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