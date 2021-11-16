إحصاءات عقود الزواج والطلاق في مصر خلال 2020.. إليكم كم بلغت

2021/11/16 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمل التقرير السنوي لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات توضح المعدل الخام للزواج والطلاق وفقًا للمحافظات والشهور وتطورها ما بين فترة 2016و 2019.

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