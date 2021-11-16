2021/11/16 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يؤدي اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن، الذي يُحتَفل به في 17 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، دوراً في التوعية بالمرض والتعريف بأساليب الوقاية منه وتحسين رعاية مرضاه.والانسداد الرئوي المزمن ليس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن..



أساليب الوقاية من المرض المركز الخبري الوطني.

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