المالكي يوضح موقفه من العملية الانتخابية والتصعيد والاخلال بالامن

2021/11/16 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، معاناة العراق من من ازمة سياسية ذات دوافع اقليمية ودولية خلفتها العملية الانتخابية، مشيرا الى رفض ائتلافه لمبدأ التصعيد والاخلال بالامن العام.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، اليوم (16 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير اسبانيا لدى العراق (بيدرو مارتينيث)، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد، مؤكدا أن العراق تربطه علاقات وثيقة مع اسبانيا في مختلف المجالات".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما تم مناقشة مجريات العملية الانتخابية وما افرزته النتائج من تشكيك واعتراض من قوى سياسية متعددة".

واكد المالكي ان العراق لديه علاقات متينة مع اسبانيا ويسعى الى تعزيزها في مختلف المجالات ، مشيرا الى ان العراق اليوم يعاني من ازمة سياسية خلفتها العملية الانتخابية، مبينا ان تلك الازمة دوافعها اقليمية دولية وعنوانها هو الصراع على العراق والمنطقة .

واوضح البيان، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون اعرب عن امله في ان يتم تجاوز الازمة الراهنة ومعالجة الخلل الذي اصاب العملية الانتخابية وفق القانون مجددا موقف دولة القانون الرافض لمبدأ التصعيد والاخلال بالامن العام والشروع نحو تشكيل حكومة قوية متماسكة تحقق تطلعات الشعب العراقي وتفرض الامن في البلاد .

واشار البيان الى ان "سفير اسبانيا بيدرو مارتينيث قدم التهاني الى المالكي بمناسبة اجراء الانتخابات وما حققه ائتلاف دولة القانون فيها، مبديا استعداد بلاده لدعم العراق سياسيا وأمنيا، وتقديم المزيد من المساعدات، مؤكـدا موقف بلاده المساند للعراق في المحافل الدولـية".

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