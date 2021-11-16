2021/11/16 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي وزير الاتصالات أركان الشيباني: الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود الشيباني: الحكومة الحالية وضعت أمامها تحديات عديدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تحدد موعد أول رحلة لإعادة المهاجرين من بيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

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