صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي

2021/11/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

لا يخفى على أحد مقدار الاختلاف والتمزق

في مواقع التواصل الاجتماعي في كل مسألة

أو قضية أو رأي وهذا الاختلاف يصل إلى

تبادل الشتائم والسباب و التهديد

بالقتل من قبل أصحاب التعليقات بعضهم

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