غموض تلك الليلة الظلماء هل هو إغتيال..إنقلاب.. أم...؟َ!

2021/11/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

استقراء الأحداث وترتيبها حسب أبجديتها

في عملية إغتيال رئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي أو تعريف ماحدث في تلك

الليلة التي قفزت أحداثها متوالية منذ

الساعات الأولى لفجر يوم الأحد،

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