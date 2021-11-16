بمشاركة من 11 محافظة.. كربلاء تحتضن 80 مدربا ولاعبا في دورة لمكافحة المنشطات

2021/11/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الاتحاد العراقي المركزي للـ"مواي

تاي" دورة تدريبية وتحكيمية ومكافحة

المنشطات في كربلاء، بمشاركة 80 مدرباً

ولاعباً من 11 محافظة عراقية،

وقال رئيس الاتحاد المركزي للمواي تاي

مصطفى جبار في حديث لو

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