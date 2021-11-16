الصين اللغز (2/2) - فؤاد النمري

2021/11/16 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري الصين اللغز (2/2)كيما تنفق أميركا حوالي 15 ترليون دولاراً على إنتاج الخدمات سنوباً وتشتري بضائع صينية وبضائع أجنبية بقيمة 1.5 ترليون دولارا يترتب عليها أن تطبع أكثر من 10 ترليون دولارا مكشوفة زائفة لا قيمة لها وتبيعها للعالم بضمانة الصين بما قيمته 70000 طناً ذهباً، وتستدين من الخارج ما يزيد على 1.5 ترليون دولارا كل عام أو مليون دولارا كل دقيقة كما أكدت نانسي بيلوزي رئيسة البرلمان الأمري ......





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