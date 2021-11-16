فكر المظلوميات من جيفرسون المؤسس إلى بوش الإبن المفلش - جعفر المظفر

2021/11/16 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر العلمانية ليست واحدة.



كل أمة وصلت إلى علمانيتها أو إختارتها على ضوء ظروفها الموضوعية والذاتية.



علمانية فرنسا اللائكية لا تشبه علمانية إنكلترة التصالحية وكذلك علمانية أمريكا لا تشبه الإثنين معا.



أتحدث هنا عن الأخيرة.



معروف أن المهاجرين الذين بنوا أمريكا كانوا بالأساس من البروتستانت المضطهدين في أوروبا وإنكلترا لا يهم فأنا لا اريد أن أجعل نفسي خبيرا بالأديان إنما أريد أن أشير إلى التالي : نورث فرج ......





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