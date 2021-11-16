كنوز عربية في مكتبة الكونغرس

2021/11/16 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبة الكونغرس..180 مليون مادة بأكثر من 470 لغة.لكن ماذا عن التراث العربي بالمكتبة؟

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