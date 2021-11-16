عبد المهدي يلتقي بلاسخارت لبحث تداعيات نتائج الانتخابات

2021/11/16 | 18:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، في مكتبه ببغداد، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات.

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