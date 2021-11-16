2021/11/16 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، وسجلت اليوم الثلاثاء، هبوطا بأكثر من 2%، وهو مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.28 مقابل الدولار.

الليرة التركية تواصل انخفاضها أمام الدولار وتسجل مستويات تاريخيةالليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديدوكانت الليرة التركية سجلت يوم أمس الاثنين، هبوطا بنحو 0.8% عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العملة التركية وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وفقدت الليرة، التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات.

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