2021/11/16 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الإمارات وإسرائيل محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، الثلاثاء، في إطر تجسيد "مبادئ الخمسين" ضمن برامج الشراكات الاقتصادية مع 8 أسواق عالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وتم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات بين الإمارات وإسرائيل للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات بين الإمارات وإسرائيل للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).