2021/11/16 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد البرلمان الايراني رفضه منح الثقة لمسعود فياضي مرشح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتولي حقيبة التربية والتعليم.

وفشل فياضي في نيل ثقة البرلمان بحصوله على مئة وخمسة عشر صوتا مقابل اعتراض مئة واربعين على ترشيحه للمنصب وامتناع خمسة نواب عن التصويت.

ويعد فياضي ثاني مرشح يقديمه الرئيس ابراهيم رئيسي لتولي منصب وزير التربية ويفشل في الحصول على ثقة البرلمان حيث يواجه فياضي معارضة لتوليه المنصب بسبب الانتقادات التي طالته على خلفية دوره في كتابة مشروع ما يسمى حماية الفضاء الإلكتروني بالإضافة إلى علاقته العائلية مع رئيس بلدية طهران الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح ابراهيم رئيسي يفشل في نيل ثقة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح ابراهيم رئيسي يفشل في نيل ثقة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).