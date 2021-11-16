2021/11/16 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XnRSf7DPfQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب مساومتها على شرفها وابتزازها في دوائر الموصل زوجة شهيد تناشد وزير الداخلية ومحافظ نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب مساومتها على شرفها وابتزازها في دوائر الموصل زوجة شهيد تناشد وزير الداخلية ومحافظ نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).