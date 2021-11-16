2021/11/16 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبدأ منصة “شاهد VIP” عرض حلقات مسلسل “قواعد الطلاق الـ45″، اعتباراً من يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.ويبدأ عرض المسلسل أيضاً في 22 نوفمبر/تشرين الثاني على قناة MBC4.ونشرت الممثلة المصرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلسل قواعد الطلاق الـ45..



الموعد ومنصات العرض المركز الخبري الوطني.

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