2021/11/16 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، بأن لاجئا من الجنسية العراقية، قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بريف الحسكة السوري الجنوبي الشرقي.وأوضح “المرصد السوري”، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل لاجئ عراقي بريف الحسكة في سوريا المركز الخبري الوطني.

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