2021/11/16 | 19:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى .. معاون طبي في صحة المحافظة عدد أبناءه يتعدى الـ937) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3HXb8u1lt7E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى .. معاون طبي في صحة المحافظة عدد أبناءه يتعدى الـ937) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى .. معاون طبي في صحة المحافظة عدد أبناءه يتعدى الـ937) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).