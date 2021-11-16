الحكومة العراقية تحدد موعد تسيير أول رحلة لإعادة المهاجرين العالقين في بيلاروسيا

2021/11/16 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، يوم الخميس المقبل، موعداً لتسيير أول رحلة جوية من أجل إعادة العراقيين من بيلاروسيا.

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وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، تابعه "ناس"، (16 تشرين الثاني 2021)، إنه "تم التصويت على قرار تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية الكافية في الوقت المحدد بسبب تأثرها وتأثر الاقتصاد العراقي بجائحة كورونا"، مضيفا أن "هذا القرار كان بطلب من وزارة الإسكان واتحاد المقاولين العراقيين وتم الاستجابة لهذا الطلب وإصدار القرار المناسب".

وتابع، "تقررايضا دعم المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمختبرات الانشائية..



هذه المؤسسات الحكومية الرصينة لغرض القيام بأعمالها اليومية".

وبين أنه "تمت مناقشة إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الكليات والمعاهد الأهلية، وتم التوجيه للجهات المعنية باكمال إصدار هذا النظام قريبا لضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات التربوية".

وأشار الى أنه "تم التصديق على اتفاقية دعم الشعب اللبناني عن طريق زيت الغاز بكمية 500 ألف طن مقابل الخدمات المقدمة".

وتابع، "تم التوجيه بدفع مستحقات الفلاحين بقيمة 250 مليار في الايام القليلة المقبلة وهذا جزء من مستحقاتهم".

وبشأن العراقيين العالقين في بيلاروسيا، قال الوزير انه "سيتم منذ يوم الخميس القادم تسير اول رحلة لغرض عودة العراقيين الراغبين بالعودة وستتحمل الحكومة العراقية كافة المبالغ التي ستصرف في هذا الموضوع".

وختم بالقول: تمت مناقشة التقرير الذي قدمه البنك الدولي في الفترة الأخيرة، حيث قال الوزير إنه "يؤشر في نجاح الاقتصاد العراقي حيث انعكس ذلك بزيادة الإقبال على شراء السندات العراقية وهذا موضوع مهم جدا حيث هناك حركة جيدة في الاقتصاد العراقي عن طريق هذا التقرير الذي اثبت نجاح الحكومة في المرحلة السابقة في هذا الموضوع".

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