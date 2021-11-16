"من أين لك هذا".. مقتدى الصدر يدعو لتفعيل "قانون شامل" في العراق

2021/11/16 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن "من اللازم، في المرحلة المقبلة، تفعيل قانون من أين لك هذا".

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