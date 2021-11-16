الصدر يدعو إلى تفعيل قانون من أين لك هذا

2021/11/16 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل قانون من أين لك هذا.وقال السيد الصدر، في تغريدة له على منصة “تويتر” “من اللازم علينا في المرحلة المقبلة تفعيل قانون: (من أين لك هذا؟) مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كافة”.وأضاف: “ويكون شاملاً للجميع بلا استثناء على الإطلاق..



كي نحد من الفساد”.

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