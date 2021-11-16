تونس - بعض ملامح الوضع الحالي - الطاهر المعز

2021/11/16 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس ما بعد 25 تموز/يوليو 2021نظّمت حركة "النهضة" (الإخوان المسلمون) وحلفاؤها مظاهرة، يوم الأحد 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أمام مبنى مجلس النّوّاب، بهدف الإعتصام أمام المبنى، واقتحامه وإعادة تنصيب نواب البرلمان الذي تم تعليق عمله بمرسوم أصدره رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، يوم 25 تموز/يوليو 2021، لكن قوات الأمن أغلقت المنافذ المؤدّية إلى المَبْنَى، وبقيت الحافلات، القادمة من مناطق خارج العاص ......





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