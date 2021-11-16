إسرائيل: مناورات دائمة وتهديدات لا تنتهي (2) - نهاد ابو غوش

2021/11/16 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمناورات إسرائيل إذن شملت كل الأسلحة البرية والجوية والبحرية والسيبرانية، وتعاملت مع التهديدات على مختلف الجبهات ومنها الضفة الغربية وقطاع غزة وجبهة الشمال الذي يضم لبنان وسوريا ولكن ينظر له كجبهة واحدة على افتراض أن قوى مقربة من إيران وحزب الله يمكن ان تشن هجمات على إسرائيل من جبهة الجولان، بالإضافة إلى الخطر الأكبر المتمثل فإيران سواء بقواها العسكرية القائمة أو المتوقعة، أو بحلفائ ......





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