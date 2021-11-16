38 مليون دولار تعهدات مؤتمر بروكسل الاضافية

2021/11/16 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت التعهدات المالية الإضافية التي أعلنت في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بروكسل الثلاثاء، نحو 38 مليون دولار حتى اللحظة، بحسب بيان رسمي صدر من وزارة الخارجية الأردنية تل

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