نقابة الصيادلة: تسعيرة جديدة للأدوية منتصف العام المقبل

2021/11/16 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالعمل على التسعيرة الدوائية الجديدة، فيما حددت موعد تطبيق هذه التسعيرة.وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نأمل أن يجد المواطن تسعيرة جديدة للادوية منتصف العام المقبل"، مشيرا الى أن "المادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 40 لسنة 1970 تضمن ما يأتي، (يجب أن يؤلف وزير الصحة لجنة لتسعير الأدوية تتكون من 5 أعضاء يختار الوزير عضوين من كبار الأطباء والصيادلة وترشح نقابة الصيدلة عضوا واحدا ويرشح عضو اخر من قبل الشركة العامة للأدوية وعضو اخر من الشركة العامة للأدوية في سامراء".وتابع أن "لدى النقابة جولات تفتيشية للأدوية المسعرة"، موضحا أن "النقابة قدمت في السابع من كانون الثاني الماضي مقترحا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تضمن تثبيت سعر الصرف على الادوية المستوردة بـ (1200) حتى لا تشهد اسعار الادوية ارتفاعا".وبشأن طباعة الوصفة الطبية إلكترونيا، أكد أن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يلزم الصيدلي بصرف الوصفة الطبية مهما كان شكلها"، موضحا أنه "لا يجوز للصيدلي قانونيا أن يمتنع عن صرف اي وصفة طبية صادرة من طبيب مجاز".ودعا الهيتي نقابة الاطباء إلى "إلزام منتسبيها بطباعة الوصفة الطبية إلكترونيا كون ذلك من مسؤوليتها".

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