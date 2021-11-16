2021/11/16 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قبول دوام الطلبة بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2021- 2022.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ”الانتساب” للعام الدراسي 2021 – 2022 المركز الخبري الوطني.

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