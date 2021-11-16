2021/11/16 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالعمل على التسعيرة الدوائية الجديدة، فيما حددت موعد تطبيق هذه التسعيرة.وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصيادلة تحدد موعد تطبيق التسعيرة الجديدة للادوية المركز الخبري الوطني.

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