زعيم التيار الصدري يدعو الى تفعيل قانون “من أين لك هذا” في المرحلة المقبلة

2021/11/16 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تفعيل قانون من أين لك هذا في المرحلة المقبلة كإجراء أساسي لمحاربة الفساد.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر انه من الواجب في المرحلة المقبلة تفعيل القانون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويكون شاملاً للجميع بلا استثناء.

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