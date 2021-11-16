ذكريات طفولة. . مفاجئات .11. - مهند البراك

2021/11/16 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك مفاجئات كانت عادة العوائل البغدادية ارسال ابنائها في العطل الصيفية الى ما يشغلهم او الى عمل للحصول على مهارة او صنعة ما منذ الطفولة ليتقنوها كباراً، كمساعدين او صانعين لفيترية او مساعدين لبقالة او في علوة او مطعم و غيرها من الاعمال، كبيع حلويات في ناصية الشوارع و ما يحصلوا عليه يكون لهم كدخل، كعادة تُعلّم الصغار معاني المسؤولية و العمل و الربح، او ليكونوا مساعدين لبيت العائل ......





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