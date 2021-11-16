لقاء بين زيدان وعبد المهدي.. هذه التفاصيل

2021/11/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء رئيسه القاضي، فائق زيدان، مع رئيس الوزراء الاسبق، عادل عبد المهدي.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن رئيسه "زيدان، استقبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء".

وبين أن "الجانبين بحثا آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة احترام تطبيق القانون واعتماده اساسا في معالجة الاشكاليات المثاره بخصوص الانتخابات".

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