سقوط 3 صواريخ بالقرب من قرية في دهوك

2021/11/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، اليوم الثلاثاء، بسقوط 3 صواريخ بالقرب من قرية حدودية مع تركيا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من قرية بافيان في حدود ناحية قسروك بقضاء شيخان".

وبين أنه "حسب المعلومات الاولية فأن الصواريخ اطلقت من الموصل ويتوقع ان تكون موجهة للقاعدة التركية في بعشيقة الا انها تجاوزت المدى المطلوب للهدف".

وأكد: "عدم وقوع اصابات نتيجة القصف"، موضحا أن "الصواريخ وقعت على اطراف قرية بافيان".

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