2021/11/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خسر منتخبنا الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، امام المنتخب الكوري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبدأ المنتخب العراقي المباراة تائها مرتبكا و انكف داخل مناطقه ليترك الملعب للكوريين بع ليسجل سونك هدف التقدم بالدقيقة 33 من الشوط الأول.

واستمر الضياع أكبر في الشوط الثاني رغم التبديلات التي زادت من الارتباك ليسجل محترف توتنهام سون الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

ولم يعطي الكوريين لمنتخبنا وقت للاستفاقة من الصدمة ليسجل جون هيون الهدف الثالث بالدقيقة 79.

وتراجع منتخبنا للمركز الخامس بانتهاء المباراة بعد الإمارات ثالث المجموعة و لبنان رابعها.

وإنتهت أمال التاهل المباشر للمونديال وبقي أمل الملحق فقط ما سيلعب لأجله منتخبنا بالمباريات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بثلاثة أهداف.. المنتخب العراقي يخسر أمام كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بثلاثة أهداف.. المنتخب العراقي يخسر أمام كوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).