رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل عادل عبد المهدي لبحث اعتراضات نتائج الانتخابات

2021/11/16 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان الجانبين بحثا آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج ".واتفق الجانبان على ضرورة احترام تطبيق القانون واعتماده اساسا في معالجة الاشكاليات المثارة بخصوص الانتخابات./انتهى9

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