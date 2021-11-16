2021/11/16 | 20:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحاف يعلن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/16 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف يعلن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف يعلن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).