كيف سيؤثر التضخم في الولايات المتحدة على سعر “البيتكوين”

2021/11/16 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت عملة “البيتكوين” بمقدار 6 آلاف دولار، بعد أن كانت قد صعدت إلى مستويات قياسية، وفي ظل ذلك علق الخبير الاقتصادي فلاديمير روزانكوفسكي على الوضع الحالي في سوق العملات.

وقال: “تشهد عملة البيتكوين بعض المشكلات التكنولوجية في التعديل الجديد لبروتوكول العملة، ولكن هذه مشكلات يومية سيتم حلها بواسطة المطورين، وبقدر ما أفهم العملات الرقمية، هذا شيء مخطط له”.

وأضاف أن عملة البيتكوين تعرضت لضربة خطيرة بعد أن حظرت السلطات الصينية تعدين العملة الرقمية، الأكثر شهرة في العالم.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة سيؤدي إلى صعود سعر “البيتكوين” في المستقبل.

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون يوميا، بوتيرة أسوأ من المتوقع، مسجلة أعلى معدل تضخم في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

وقفز مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، الذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات، مثل الوقود والرعاية الصحية وسلع البقالة والإيجارات، في أكتوبر الماضي بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر عملة “البيتكوين” اليوم إلى دون مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت عملة “البيتكوين” قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 69 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

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