زيدان وعبد المهدي يبحثان تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات

2021/11/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس

الوزراء السابق عادل عبد المهدي

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان يوم

الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦ السيد رئيس

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