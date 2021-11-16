باداء غير مقنع.. العراق يخسر امام كوريا الجنوبية بثلاثة اهداف نظيفة (صور)

2021/11/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُني المنتخب العراقي لكرة القدم

بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الكوري

الجنوبي خلال المباراة التي أقيمت مساء

يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة

السادسة للتصفيات الاسيوية المؤهلة

لكأس العالم 2022.

وانتهى اللقاء

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