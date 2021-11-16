2021/11/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
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يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية
الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، ناقش
خلالها مستجدات الأحداث في البلاد،
فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول
الأعمال، واتخذ خلالها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تصدر 4 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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