الحكومة العراقية تصدر 4 قرارات جديدة

2021/11/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، ناقش

خلالها مستجدات الأحداث في البلاد،

فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول

الأعمال، واتخذ خلالها

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