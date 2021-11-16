من أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة السابعة - سلام إبراهيم

2021/11/16 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يومياتأختي الصغيرة في ساحة التحرير في ذروة انشغالي ومتابعتي لما يحدث في ساحة التحرير والساحات الأخرى في مدن الجنوب العراقي الثائر، وصلتني رسالة قصيرة من أختي الصغيرة كتبت فيها:حبيبي سلاممشتاقتلك موتيا ريتك معي في التحرير نهتف ونغني ونصعد إلى سطح المطعم التركيأرابط منذ أيام في الساحة بعد أن تعطلت المدارس وهبت تساند ثورة الشبابأختك الصغيرةناهده2-11-2019وأرفقت ......





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