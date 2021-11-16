2021/11/16 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نصحت السلطات البريطانية، في تحديث جديد صدر الثلاثاء، بعدم السفر إلى لبنان، باستثناء السفر الضروري، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.وقالت في بيان إن “وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة المركز الخبري الوطني.

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