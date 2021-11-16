زيدان يبحث مع عبدالمهدي الية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون

2021/11/16 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، الية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه […]

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