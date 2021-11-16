فائق زيدان وعادل عبد المهدي يبحثان آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون

2021/11/16 | 20:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الوزراء …

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