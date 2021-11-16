الكاظمي يصدر عدداً من التوجيهات لوزراء حكومته

2021/11/16 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بتذليل العقبات أمام المشاريع التي تُنفذ لخدمة المواطنين.

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ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الثاني 2021)، فقد "استعرض رئيس مجلس الوزراء في مستهل جلسة المجلس التي عقدت، اليوم، تطورات الأوضاع العامة في العراق، وبحث المستجدات السياسية والأمنية ، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية".

وأصدر الكاظمي "مجموعة من التوجيهات للوزراء تتعلق بمواصلة بذل الجهود، وتذليل العقبات أمام المشاريع التي تنفذ لخدمة المواطنين، والتأكيد على عدم التأثر بالأوضاع التي يشهدها البلد في هذه الأيام".

وبيّن أن "الحكومة حرصت ومنذ بداية مهامها على مواجهة مختلف التحديات، والتأسيس لبناء دولة مؤسسات".

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