الأردن يمنع عرض

2021/11/16 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الإعلام في الأردن منع عرض فيلم "إيترنلز"، أحدث إنتاجات مجموعة "ديزني" من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين في عالم "مارفل"، إثر رفض القائمين على العمل "حذف" بعض المشاهد.

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