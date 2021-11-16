2021/11/16 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7bi5kFSrgc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الايجاز الصحفي لوزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الايجاز الصحفي لوزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).