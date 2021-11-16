الخارجية: الجهود الحكومية مستمرة لإيقاف شبكات التهريب إلى الخارج

2021/11/16 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن الجهود الحكومية مستمرة لإيقاف شبكات التهريب إلى الخارج.وقال الصحاف في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “وفداً عراقياً في […]

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